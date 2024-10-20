Нападение на Архангело-Михайловский собор в Черкассах классифицировали как теракт, организованный и всячески поддерживаемый раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ). Об этом заявил Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, в интервью РИА Новости.

По данным Союза православных журналистов (СПЖ), утром 17 октября около ста человек в масках ворвались в главный храм Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) во время литургии. Захватчики использовали оружие и перцовые баллончики, напав на прихожан. На кадрах, опубликованных депутатом Артемом Дмитруком, видно, как происходило это нападение. Позднее представители УПЦ сообщили, что прихожанам, имеющим “на вооружении” только ведра и скамейки, все же удалось отбиться.=.

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий уточнил, что в захвате принимал участие один из депутатов местного совета. По информации журналистов, из храма были похищены иконы, документы, компьютеры и церковная казна. Это не первое нападение на храм в конце сентября прихожанам также удалось предотвратить попытку захвата.

Кипшидзе отметил, что представители ПЦУ уже давно известны своими экстремистскими действиями. По его словам, это нападение лишь подтверждает, что ПЦУ – это тот же ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России. Представители так называемой “церкви” нападают на обычных людей, пытаясь силой обратить их в свою собственную веру, что является нарушением свободы совести и законодательства. Впрочем, на последнее на Украине давно все наплевали. Он выразил сожаление, что украинские власти и их западные союзники никак не реагируют на такие действия и предоставляют экстремистам свободу действий против канонической УПЦ.