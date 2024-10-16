США несут основную ответственность за рост напряженности на Корейском полуострове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем телеграм-канале она отметила, что именно действия Вашингтона приводят к эскалации ситуации как на полуострове, так и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Единственная страна, которая действительно увеличивает риск конфликта в этих регионах это США. Они буквально ждут, когда вспыхнет очередной конфликт», – цитирует Захарову портал РБК.

По её мнению, Южная Корея и Япония, являясь ключевыми точками безопасности в регионе, испытывают сильное давление со стороны США и не могут этому сопротивляться.

Такое заявление Захарова сделала в ответ на слова представителя госдепартамента США Мэтью Миллера. Он, выступая 15 октября, призвал Северную Корею прекратить действия, которые усиливают угрозу конфликта на полуострове.

Накануне КНДР взорвала два участка дорог на границе с Южной Кореей. Южнокорейские власти полагают, что эти действия направлены на полное уничтожение наземного межкорейского сообщения и строительство оборонительных сооружений вдоль границы.