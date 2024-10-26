Западные кураторы поставили президента Украины Владимира Зеленского на место после его громкого заявления в Брюсселе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале отметила, что украинскому лидеру пришлось смягчить позицию после ультиматума, связанного с членством Украины в НАТО и ядерным оружием. В качестве компенсации, по словам Захаровой, ему предложили финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов, чтобы он больше “не вякал” о ядерных возможностях.

Захарова подчеркнула, что формулировка Зеленского претерпела значительные изменения: вместо прежнего требования «либо Украина будет в НАТО, либо у нас появится ядерное оружие», его риторика теперь сводится к более миролюбивой фразе «Украина выбирает НАТО». В своём сообщении Захарова вспомнила слова Уинстона Черчилля: «Тот, кто выбирает между позором и войной позор, в итоге получит и войну». По её мнению, Зеленский продолжает вести абсурдную политику, постоянно выбирая оба варианта одновременно.

Ранее президент Украины, выступая на пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, настаивал на участии альянса в боевых действиях на территории Украины. Членство в НАТО остаётся важным пунктом в плане Зеленского по достижению победы, однако союзники не поддержали его инициативу в полном объёме.