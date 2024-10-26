Американские власти начали расследование в отношении компании Tether, выпускающей криптовалюту USDT, из-за подозрений в возможных нарушениях санкционного режима. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Прокуратура Манхэттена заинтересовалась деятельностью компании и проверяет, могла ли криптовалюта USDT использоваться в финансировании терроризма, киберпреступности, наркоторговли и для отмывания денежных средств. В рамках расследования следователи выясняют, участвовали ли владельцы или пользователи токенов в незаконных операциях.

Кроме того, Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций против Tether за использование стейблкойна USDT лицами, находящимися под санкциями, включая те, которые связаны с Россией или палестинской организацией ХАМАС. Одной из потенциальных мер может стать запрет американским гражданам на любые деловые связи с Tether.

Ранее стало известно, что стейблкойн USDT, курс которого привязан к доллару США, фактически сформировал финансовую систему, неподконтрольную Вашингтону. Этот стейблкойн активно используется в обход международных санкций и для обеспечения безопасности сделок в международной торговле.