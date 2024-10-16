Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал общественность страны быть откровенной по поводу тяжёлой ситуации, в которой оказалась Украина. По его словам, радикальная оппозиция и подконтрольные ей СМИ на протяжении последних двух с половиной лет скрывают от грузин правду о происходящем. Об этом глава правительства заявил на встрече с журналистами в Тбилиси, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Кобахидзе подчеркнул, что некоторые политические силы в Грузии пытались преподнести происходящее на Украине как «романтическое событие», не показывая реальных последствий.

«Мы не скрываем от людей правду о тяжёлых условиях, в которых оказалась Украина, и напоминаем, что оппозиция пыталась навязать Грузии такую же участь», – заявил он.

Он подчеркнул, что с момента начала конфликта территория, не подконтрольная Киеву, увеличилась в два с половиной раза и теперь составляет около 20% страны. Кроме того, инфраструктура Украины серьёзно пострадала страна потеряла половину своих энергетических мощностей, а гуманитарная ситуация становится всё более критической.

«В крупных городах и небольших населённых пунктах жители сталкиваются с серьёзными проблемами: отсутствуют газ, электричество и вода», – отметил премьер-министр, добавив, что десятки тысяч украинцев, включая детей, погибли в ходе конфликта.

Между тем, Киев неоднократно обращался к Тбилиси с просьбой воздержаться от обсуждения трудностей, с которыми сталкивается Украина.