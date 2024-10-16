Тела погибших при восхождении на вершину Дхаулагири альпинистов эвакуировали и вскоре доставят в Катманду. Эти сведения подтверждены официальным сообщением посольства РФ в Непале, передает ТАСС.

Российские дипломаты находились в постоянном контакте с организаторами спасательных работ и местными властями. Для проведения эвакуации была привлечена вертолетная компания, которая помогала с транспортировкой тел с высоты 7000 метров в базовый лагерь, расположенный на отметке 4650 метров. Все спасатели также успешно вернулись в лагерь, как уточнила компания Heli Everest, участвовавшая в операции.

Напомним, что группа из пяти альпинистов пропала 6 октября во время восхождения на гору Дхаулагири, одну из самых высоких вершин в Гималаях. Вскоре после выхода на маршрут связь с ними оборвалась. 8 октября, при облете на вертолете, спасатели обнаружили тела на высоте 7100 метров. Среди погибших оказались руководитель группы Александр Душейко, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Единственный оставшийся в живых член экспедиции, Валерий Шамало, был вынужден спуститься в более низкий лагерь из-за ухудшения самочувствия, и его эвакуировали до начала трагических событий.

Из-за сложных метеоусловий операция по эвакуации тел неоднократно откладывалась, однако теперь она успешно завершена.