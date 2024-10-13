Украинские военные в Угледаре разрушили жилую многоэтажку, под обломками которой несколько дней оставались люди. Об этом агентству ТАСС сообщила беженка, эвакуированная из города. Она рассказала, что местные жители неоднократно обращались к Вооружённым силам Украины с просьбой помочь разобрать завалы, однако никто не пришёл на помощь, и спасти людей не удалось.

Беженка вспоминает, как девятиэтажное здание стало для горожан единственным местом, где можно было поймать сигнал мобильной связи.

«Мы говорили военным, что связи нет, но сами ходили туда звонить», — поделилась она.

Позже, когда украинские военные узнали об этом, они выстрелили по дому, и здание рухнуло. В результате погибли шесть человек, среди них 16-летний Глеб, который пришёл скачать игры.

Женщина рассказала, что люди, оказавшиеся под завалами, подавали признаки жизни и стонали несколько суток. Местные жители обратились к военным с просьбой помочь убрать обломки, но получили отказ. «Что мы могли сделать сами?» — с горечью вспоминает она.

Особенно трагично беженка рассказала о матери погибшего мальчика. Она продолжала приходить к разрушенному дому, принося печенье и оставаясь подолгу у места гибели своего сына.