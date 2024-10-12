Волонтёр Мария, которая занимается эвакуацией мирных жителей из районов Курской области, попавших под контроль Вооружённых сил Украины, рассказала о страшных преступлениях, совершённых украинскими боевиками. По её словам, в ходе этих событий погибли многие гражданские, в том числе и дети.

По словам Марии, ей и её коллегам удалось вывезти около 600 человек с приграничных территорий с начала массированных атак ВСУ. Она отметила, что в некоторых районах, например в Кореневском, украинские военные удерживали местных жителей в подвалах, не позволяя им выйти наружу.

История Марии особенно трагична, так как её собственные родственники также стали жертвами этих событий. Она рассказала, что в её родном селе несколько человек были расстреляны только за то, что решились выйти из укрытий. Среди погибших – её родители и бабушка.

«Мою маму, которая была инвалидом первой группы, отца и 96-летнюю бабушку застрелили, а затем дом подорвали, чтобы скрыть следы преступления», – поделилась волонтёр.

Мария рассказала, что нашла тела своих родных практически сгоревшими, что оставило глубокий след в её душе.