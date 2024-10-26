Мать российского солдата, попавшего в плен на территории Украины, поделилась с журналистами тревожной историей о требованиях украинских военных. Как рассказала женщина, её сын, уроженец Луганска, связался с ней и срочно попросил выслать копию своего украинского паспорта, предупреждая, что в противном случае его могут убить.

Позже ситуация обострилась — сын начал просить у матери деньги. Женщина пояснила, что на фоне звонка слышался голос мужчины, говорившего по-русски. Она попыталась выяснить, для чего требуются деньги, и услышала неожиданный ответ: их запрашивают «в качестве платы за погибших украинских солдат», а также «за квадрокоптер, который он якобы уничтожил» и «за то, что его доставляли по больницам в течение всей ночи».

Точную сумму враждующие силы не назвали, но заявили, что семье необходимо перевести все имеющиеся средства. По её словам, у них в распоряжении около 700 тысяч рублей, и именно эту сумму в конечном итоге потребовали.