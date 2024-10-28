Российские военные из бригады «Север V» Южной группировки войск уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины под Часовым Яром, сообщает ТАСС.

Для атаки бойцы использовали беспилотные летательные аппараты, с которых были сброшены зажигательные боеприпасы, вызвавшие пожар в украинских блиндажах и вынудившие противника отступить. После удара украинские войска покинули свои позиции и отступили по ходам сообщения, как уточняется в сообщении.

Ранее Министерство обороны России объявило о взятии под контроль села Серебрянка, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, российская армия нанесла значительный урон подразделениям ВСУ, действующим в районах Семеновки, Звановки, Васюковки и Дачного, а также в городах Часов Яр, Северск, Курахово и Славянск. В Минобороны также отметили, что удалось отразить две контратаки украинских сил в этих направлениях.