Вооружённые силы Украины, согласно заявлению президента Владимира Зеленского, продолжают готовиться к новому этапу боевых действий, однако направление предполагаемого наступления остаётся неясным. По информации издания Readovka, возможной целью может стать Брянская область.

Источник издания сообщил, что украинские войска усиливают свои позиции на севере Сумской и Черниговской областей, активно применяя спутниковые комплексы Starlink. Это напоминает события августа 2024 года, когда украинские подразделения вторглись в Курскую область.

Журналисты полагают, что украинские военные могут попытаться прорваться через Климовский и Суземский районы Брянской области, где ранее уже фиксировались попытки проникновения. Отмечается также, что в Киеве полагают, что все крупные подразделения ВС РФ находятся под Курском, поэтому задача будет достаточно простой.