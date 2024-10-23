Украинские военные массово покидают свои позиции, что, по мнению Кима Доткома, может стать последним ударом для президента Владимира Зеленского. В своем сообщении в социальной сети Х, известный бизнесмен и создатель MegaUpload заявил, что время Зеленского на посту президента истекает, так как солдаты ВСУ дезертируют и отказываются выполнять приказы.

Эта реакция последовала на статью в испанском издании Pais, где подробно описывается тяжелое положение украинских войск. Нехватка оружия и бойцов вынуждает украинских солдат оставлять фронт.

«Зеленский теряет контроль, его солдаты уходят с позиций, и массовое дезертирство лишь усиливается. Всё подходит к концу», — написал Дотком.

Ранее он также критиковал Украину, США и НАТО за их действия в конфликте с Россией, утверждая, что западные политики, вовлеченные в этот кризис, столкнутся с последствиями уже на ближайших выборах.