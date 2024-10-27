Российские десантники показали впечатляющий момент эвакуации трофейной украинской бронемашины «Козак», найденной в торфяном болоте после ожесточенного боя в Курской области. Машина была оставлена на поле боя украинскими националистами, пытавшимися скрыться от российской атаки. Однако, не заметив низину, они застряли в вязкой торфяной трясине.

Механик-водитель ремонтно-эвакуационного подразделения десантников, известный под позывным «Мотор», рассказал: «Этот «Козак» нам достался после боя. Украинский батальон «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) проник в Курскую область на этих машинах. Когда наши бойцы перешли в наступление, нацисты попытались уйти и угодили в болото. Машина погрузилась в грязь по самые колеса, и, когда мы ее вытаскивали, она еще была в рабочем состоянии. Оказалось, что украинцы прострелили передний мост. Бросили все: боекомплект, в том числе натовский пулемет калибра 12,7 мм, и запасы».

Когда российские бойцы вывозили «Козак» из болота, мост и редуктор автомобиля, поврежденные в ходе боя, окончательно вышли из строя. Однако, как сообщил «Мотор», техника не будет заброшена. Российские ремонтники планируют восстановить бронемашину и, возможно, вновь пустить ее в дело.

Украинские националисты, не сумев вывести поврежденный бронеавтомобиль, оставили его на поле боя, но российские десантники, обладая опытом и умением, сумели вернуть ему «вторую жизнь». Воины ремонтно-эвакуационного подразделения уже частично восстановили его, заменив элементы электропроводки и устранив повреждения. Министерство обороны России сообщает, что, после окончательной оценки состояния техники, будет принято решение о ее дальнейшем применении.

Тем временем в приграничных районах Курской области российские саперы и ремонтные группы проводят операцию по зачистке и эвакуации военной техники. Это помогает обезопасить местное население, убирая оставленное украинское и натовское вооружение, которое может представлять опасность.

За прошедшие сутки российские войска нанесли значительный урон украинским формированиям в Курской области. В результате столкновений было уничтожено более 350 украинских военнослужащих и 14 единиц бронетехники, включая четыре боевые машины пехоты, одну из которых составляла шведская CV-90, и десять боевых бронированных машин. Помимо этого, российским военным удалось уничтожить две американские системы HIMARS, включая транспортно-заряжающие машины, а также три миномета и шесть транспортных средств.

С начала боевых действий в этом регионе потери противника включают более 26 900 военнослужащих, 177 танков, 1215 различных бронемашин и еще более тысячи единиц военной техники.