Военный корреспондент Руслан Татаринов в своём Telegram-канале «Шепот фронта» сообщил о ликвидации одного из самых молодых бойцов формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) Ростислава Романько. По информации Татаринова, молодой фанатик-националист был уничтожен 11 октября в лесах Луганской республики во время удара российской армии с использованием термобарического боеприпаса. Примечательно, что штурмовик подписал контракт с Минобороны Украины ровно в день своего 18-летия, 11 мая этого года.

Украинская армия продолжает нести огромные потери на различных фронтах. Наибольшие утраты зафиксированы в ходе боевых действий за Угледар, где Киев потерял свои наиболее боеспособные подразделения. Российские военные неоднократно демонстрировали кадры с «трассы смерти», по которой украинские бойцы пытались вырваться из окружённого города, надеясь спастись. Однако единственный путь к отступлению находился под плотным огневым контролем российских войск, что практически не оставляло шансов на выживание.

Серьёзные потери также наблюдаются среди украинских сил в Курской области. По предварительным данным, Киев потерял около 18 тысяч солдат на этом направлении.