Постоянное чувство усталости и сонливость, появление отеков могут указывать на серьезное заболевание щитовидной железы — гипотиреоз. Об этом сообщила врач Ольга Малиновская в интервью «Вестям Подмосковья». Гипотиреоз возникает, когда железа не вырабатывает достаточное количество гормонов, что приводит к многочисленным неприятным симптомам.

Среди признаков заболевания врач выделила не только слабость и усталость, но и быстрое увеличение веса, сухость кожи, ломкость ногтей, а также проблемы с памятью и умственными способностями. Это состояние, как правило, провоцируется различными заболеваниями, такими как аутоиммунный тиреоидит — когда иммунная система атакует клетки щитовидной железы — или базедова болезнь.

Врач также отметила, что при базедовой болезни щитовидная железа, напротив, начинает выделять слишком много гормонов, что приводит к другим симптомам: человек становится чрезмерно эмоциональным, у него учащается сердцебиение, наблюдается потеря веса и повышенная потливость.

Малиновская рекомендовала включать в рацион продукты с высоким содержанием йода, чтобы поддерживать здоровье щитовидной железы и избежать подобных проблем.

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