Мужчины сталкиваются с серьезными возрастными рисками, далеко не все из них успешно преодолевают промежуток между 40 и 65 годами. Именно этот период, по словам врача Олега Аполихина, является наиболее опасным для жизни, когда наблюдается пик смертности среди трудоспособного мужского населения. Специалист отмечает, что те, кто преодолевает этот возрастной рубеж, часто доживают до 70, 80, а иногда и до 90 лет.

Главными факторами, которые приводят к такому высокому уровню смертности, Аполихин называет депрессию и гиподинамию. Эти состояния зачастую усугубляются злоупотреблением алкоголем и, как правило, провоцируют существенное повышение риска наступления внезапной смерти. По мнению врача, изменения в мужском организме происходят более резко, чем у женщин, поэтому именно для представителей сильной части человечества уровень опасности гораздо выше.

Для снижения риска врач рекомендует пересмотреть образ жизни – меньше подвергаться стрессам, исключить вредные привычки, такие как чрезмерное употребление алкоголя и курение, избегать нездоровой пищи. Регулярная физическая активность и психологическое равновесие могут помочь мужчинам преодолеть этот опасный возраст с минимальными рисками для здоровья.