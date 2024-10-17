Во время обсуждения законопроекта о запрете пропаганды идеи чайлдфри председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о последствиях культурных изменений, которые, по его мнению, сыграли роль в развале СССР. Как передает Дума ТВ, Володин в своей речи вспомнил фильм “Интердевочка”, который вышел на экраны в 1989 году.

Он отметил, что этот фильм символизировал начало разрушения советской системы.

“Очереди в кинотеатры, восторженные отзывы, даже партийные руководители ходили его смотреть. А к чему это привело? Советского Союза больше нет”, — подчеркнул Володин.

Также он добавил, что Госдума готова поддерживать проекты, продвигающие здоровый образ жизни и традиционные ценности в России, если такие фильмы будут создаваться.

Напомним, “Интердевочка” — это двухсерийная лента Петра Тодоровского по повести Владимира Кунина. В центре сюжета — история валютной проститутки, мечтающей о лучшей жизни за границей. Однако после достижения своей цели героиня осознает, что истинного счастья она так и не нашла, а ее прошлое разрушает жизнь близким, в том числе матери.