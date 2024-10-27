Очередная хорошая новость с фронта – после успешной зачистки Селидово и боев за Кураховку российские силы достигли заметных успехов на направлении Угледара. По данным российского Telegram-канала «Воин DV», подразделения группировки «Восток», прорвавшиеся в Шахтерское и Новоукраинку, теперь ведут сражения за Богоявленку.

На начало вторых суток боев населенный пункт перешел под контроль российских сил. Бойцы 36-й отдельной мотострелковой бригады подняли флаг над зданием детского сада «Калинка», расположенного в центре поселка. Хотя основные украинские силы отступили, в Богоявленке еще продолжаются зачистки оставшихся украинских подразделений.

«36-я гвардейская, 57-я гвардейская, 14-я специального назначения, 430-й мотострелковый и другие подразделения 29-й армии проделали огромную работу», — выражает благодарность канал.

Согласно данным канала, украинские войска в основном оставили позиции, оставив раненых и погибших. В здании детского сада было обнаружено несколько раненых бойцов ВСУ. Линия обороны ВСУ Шахтерск — Новоукраинка — Богоявленка, предназначенная для сдерживания российских сил, была прорвана, и дальше до реки Волчья у ВСУ нет серьезных укреплений.