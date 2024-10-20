Ситуация на Покровском (Красноармейском направлении для украинских войск стремительно ухудшается. Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ испытывают серьёзные трудности на этом участке боевых действий. Они фактически остались без боеприпасов, а эвакуация раненых полностью остановилась. Командование оставило свои подразделения без поддержки, фактически отправив их на верную гибель.

На Покровском направлении, по информации Руденко, положение украинских войск крайне тяжёлое: в некоторых подразделениях осталось всего несколько человек, связь отсутствует, а боеприпасы не поступают. В результате солдаты находятся в критической ситуации, лишенные поддержки и возможности вести эффективный бой.

Руденко также отметил хаотичность действий украинских военных, которые в условиях нехватки информации и отсутствия слаженности ведут огонь друг по другу. Это усугубляет их положение, так как бойцы не могут определить, где находятся позиции ВС РФ, а где свои.