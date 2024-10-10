В Курской области российская армия начала крупное наступление, которое может стать решающим для исхода боевых действий в этом регионе. В настоящий момент идут активные штурмы населённых пунктов Любимовка и Зелёный Шлях, стратегическое значение которых крайне велико для дальнейшего развития ситуации на фронте. Взятие этих позиций позволит российским войскам окружить украинские подразделения, что серьёзно изменит расстановку сил в этом районе.

Как сообщают военные корреспонденты, атака российских бронегрупп на Любимовку стала неожиданной для ВСУ, что позволило прорвать их оборону. Бои продолжаются, и по данным с обеих сторон фронта, около 30 единиц российской бронетехники уже участвуют в штурме. Украинские военные утверждают, что бойцам России удалось продвинуться вперёд и закрепиться на освобожденных территориях, несмотря на упорное сопротивление.

Любимовка, по словам военных экспертов, является ключевым логистическим узлом для украинских сил в Курской области. Потеря этого населённого пункта может означать провал всей украинской операции в регионе. Зелёный Шлях, который расположен в тылу Любимовки, также представляет собой важную цель. Его захват позволит завершить окружение украинской группировки, что значительно ослабит позиции ВСУ.

Военный аналитик Влад Шлепченко отмечает, что текущие боевые действия направлены на разделение украинского плацдарма и изоляцию его основных позиций. Российские силы продвигаются по направлению к Льгову и Коренево, что создаёт дополнительное давление на украинскую армию.

Украинские источники подтверждают активное продвижение российских войск в Курской области. Издание “Страна” сообщает о том, что российская бронетехника уже вошла в Зелёный Шлях со стороны Коренево, и украинские войска не оказали значительного сопротивления. Официального подтверждения от украинского командования пока не поступало.

Военный блогер Юрий Подоляка также отметил активные боевые действия в районе Любимовки, а также на других участках фронта. По его словам, российские войска добиваются тактических успехов, несмотря на контратаки со стороны ВСУ.

Украинский блогер “Джокер ДНР” утверждает, что ВСУ, находящиеся на этом направлении, могут быть брошены без подкреплений. По его словам, командование Украины может оставить бойцов без поддержки, поскольку у руководства страны изменились стратегические приоритеты.

Инсайдерский канал “Резидент”, ссылаясь на источники в украинском Генштабе, сообщает, что у ВСУ нет резервов и техники для сдерживания российского контрнаступления. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно отправился в Сумскую область, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию и предотвратить окружение украинских войск под Любимовкой.