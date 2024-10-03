В окрестностях города Курчатов, неподалеку от Курской атомной электростанции, вспыхнул пожар. Причиной возгорания стал инцидент, произошедший после работы систем ПВО, отразивших атаку на территорию. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Возгорание зафиксировано примерно в 4,8 километра от станции.

До этого глава региона Алексей Смирнов отметил, что украинский беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы. Его обломки упали на хозяйственное строение, не связанное с атомной станцией, что и вызвало серию взрывов.

По неподтвержденным данным, атаке подвергся склад в районе Курчатова. Сообщается, что украинская сторона использовала несколько ракет и беспилотный аппарат, один из боезарядов рухнул всего в 200 метрах от жилых домов на улице Энергетиков, в шести километрах от АЭС.