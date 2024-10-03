В Курской области произошла попытка атаки на атомную электростанцию (КАЭС) со стороны украинских войск. Как сообщает Telegram-канал Mash, ВСУ пытались нанести удары по объекту с использованием четырёх ракет и одного беспилотного летательного аппарата. Один из дронов, предположительно реактивный БПЛА «Паляниця», был направлен в сторону города Курчатова, который является спутником АЭС.

Несмотря на атаку, атомная станция продолжает функционировать в обычном режиме, а уровень радиации на объекте и в окружающих районах остаётся в норме. Информация о нападении появилась 3 октября, когда Mash также сообщил о попытке ВСУ нанести удар по АЭС с использованием французской авиабомбы, что привело к возникновению пожара.

На данный момент расследование инцидента продолжается, все системы безопасности объекта остаются под контролем, и угрозы для населения нет.