Российские знаменитости рассказали “Комсомольской правде”, что им, как и другим людям, иногда звонят мошенники. Они поделились своими методами противодействия злоумышленникам.

Боксер и депутат Николай Валуев признается, что мошеннические звонки для него – своеобразное развлечение. Он с юмором рассказывает, как узнаёт аферистов по первым фразам, а если есть время, то специально удерживает их на линии.

«Пока болтаю с ними, они не обманывают других», – делится Валуев.

Актер Юрий Стоянов, в свою очередь, предпочитает просто не доверять незнакомым голосам на другом конце линии. Он шутит, что честные люди – только те, чьи номера есть у него в телефонной книге. В скором времени выйдет его новый сериал «Мамонты», где он сыграет пенсионера, обманутого мошенниками. Герой посвящает свою жизнь поискам аферистов, чтобы поквитаться с ними.

Писатель Олег Рой, столкнувшись с множеством подозрительных звонков, решил больше не реагировать на подобные предложения. Он считает, что все важные уведомления приходят не по телефону, и любые звонки такого рода рассматривает как мошеннические.

Адвокат и бывший следователь Павел Зайцев отмечает, что чаще всего мошенники делают предложение, которое выглядит слишком выгодным или срочным. Он советует не задерживаться на линии и помнить, что аферисты могут намеренно собирать образцы голоса для дальнейших манипуляций.

Радиоведущая Алла Довлатова разработала свою тактику — она никогда не говорит «да» в телефонных разговорах с незнакомыми номерами. Своими ответами «нет» она проверяет аферистов, наблюдая, как они теряются и начинают нервничать. Если звонок вызывает сомнения, она тут же кладет трубку.

Психолог Алексей Филатов выделяет несколько маркеров, которые указывают на попытку обмана. Среди них — требование немедленного ответа, угроза последствий и эмоциональное давление. Если на вопросы отвечают уклончиво, Филатов рекомендует прекращать разговор.