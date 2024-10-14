В Закарпатской области Украины произошел инцидент с участием женщин и детей, которые попытались остановить служебный автомобиль пограничников, ошибочно приняв их за сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщил украинский информационный ресурс “Укринформ”.

Согласно опубликованным данным, группа женщин преградила путь патрулю пограничников, когда они направлялись на выполнение своих служебных обязанностей. На видеозаписях, распространившихся в интернете, видно, как несколько женщин, вооруженные палками и камнями, угрожали повредить автомобиль, если сотрудники пограничной службы не покинут место. Одна из участниц конфликта даже ударила пограничника по лицу.

По предварительной информации, причиной агрессивных действий могло стать недоразумение – женщины перепутали пограничников с представителями ТЦК (так сейчас называются военкоматы на Украине). Этот факт подтвердила Леся Федорова, пресс-секретарь Мукачевского погранотряда.