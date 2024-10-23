Недавно стало известно, что российские войска взяли под контроль южную часть села Воздвиженка в Донецкой народной республике, что открыло для них путь к важной дороге, ведущей из Покровска в Константиновку. Эта транспортная артерия имеет стратегическое значение для обеих сторон конфликта.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман объяснил, почему Константиновка так важна для украинской армии. Железная дорога, проходящая через этот город, активно используется российскими войсками для снабжения и перевозки. По его словам, она гораздо удобнее для армии, чем автотранспорт, и даёт серьёзное преимущество в логистике.

Гетьман также спрогнозировал, что дальнейшее продвижение российских войск в сторону Константиновки может дать им возможность применять миномётные системы для нарушения украинских логистических линий.