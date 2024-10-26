Жительница Улан-Удэ стала жертвой мошенников, воспользовавшихся её доверием к картам Таро. Женщина, столкнувшись с финансовыми проблемами, обратилась в группу в мессенджере, где проходило обучение гаданию. Администратор группы предложила провести специальный ритуал, который должен был помочь улучшить её денежное положение. Для этого горожанке пришлось взять кредит на 12 тысяч рублей.

На следующий день «специалист» сообщила, что обряд проведён, и предложила клиентке ещё один способ «разбогатеть» — выгодные инвестиции с обещанием значительной прибыли.

«Горожанка согласилась и стала перечислять деньги на указанный ей счет. В итоге мошенники обманули жительницу столицы Бурятии на 80 тысяч рублей», – отметили в республиканской прокуратуре.

Как сообщила прокуратура республики, за последнюю неделю жители Бурятии лишились 5,5 миллионов рублей из-за различных мошеннических схем. С начала года сумма общего ущерба составила уже 551,4 миллиона рублей.