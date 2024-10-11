Осенний гастрольный тур 2024 года, организованный для артистов, покинувших Россию после начала спецоперации, вызвал ажиотаж среди русскоязычной аудитории в Северной Америке. Несмотря на попытки привлечь внимание местной публики, успех этих выступлений оказался весьма сомнительным, особенно для Кристины Орбакайте. Дочь Аллы Пугачёвой, давно известная в России, столкнулась с прохладной реакцией даже со стороны зрителей на Брайтон-Бич, где проживает много эмигрантов из бывшего СССР.

Выступление Орбакайте не вызвало особого восторга у зрителей, а вместо этого вызвало волну критики. Многим показалось, что она использует фонограмму вместо живого пения. Комментарии в сети были полны недовольства: “Она просто двигает губами под запись”, “Где её голос? Вживую она петь не умеет”. Публика прямо высказывала своё разочарование качеством шоу.

Тур певицы стартовал в Майами, однако его финансовые результаты оказались далеки от успешных. Несмотря на полные залы, самые дорогие билеты остались нераспроданными. Организаторы не смогли собрать запланированную прибыль — мероприятие принесло лишь половину ожидаемого дохода, что стало провалом с точки зрения коммерческой выгоды.

Особое недовольство вызвал концерт в Ванкувере, где публика осталась разочарована не только выступлением Орбакайте, но и выбором места проведения. Концерт прошёл в здании, не отвечающем современным стандартам, что дало основание критиковать певицу за попытку сэкономить на качестве мероприятия.

Зрители не скрывали своего возмущения: “Зачем платить деньги за концерт, если это просто шоу фонограммы?”, “Она никогда не поёт вживую, всё заранее записано”, “Опять фонограмма! Это уже просто неуважение к зрителям”, “Зачем вообще ходить на её выступления, если она только открывает рот под плейбек?”

Таким образом, гастроли Кристины Орбакайте в Северной Америке привлекли больше критики, чем восторженных отзывов.