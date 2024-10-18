Необычный инцидент, который можно было бы увидеть в фильме, произошел в штате Кентукки. Пациент, которого уже готовили к операции по извлечению органов для донорства, внезапно пришел в себя. Хотя эта история случилась в октябре 2021 года, расследование по делу продолжается, и новые детали стали известны только сейчас.

Томас Гувер, 36-летний житель Кентукки, был госпитализирован с подозрением на передозировку наркотиков. Несмотря на усилия врачей, состояние пациента ухудшалось, и вскоре медики диагностировали у него смерть мозга. После этого врачи приступили к обследованию его внутренних органов с целью дальнейшего использования их для донорства.

Одна из медсестер, Наташа Миллер, которая была ответственна за сохранение органов, сразу обратила внимание на странное поведение пациента. По ее словам, Гувер выглядел «слишком живым» для человека, признанного мертвым. «Он шевелился, как будто был в беспокойстве, а потом у него пошли слезы», — вспоминает Наташа. Эта сцена заставила многих членов медицинской команды отказаться от участия в операции.

Несмотря на шок, руководство донорской программы настояло на продолжении процедуры. Однако вскоре ситуация ухудшилась: когда медперсонал начал готовиться к изъятию сердца, пациент неожиданно начал двигаться, что сильно напугало всех присутствующих.

Сестра Томаса, Донна Рорер, позже рассказала, что видела, как ее брат открыл глаза, когда его везли в операционную. Однако медики списали это на рефлекс, а не на признаки жизни.

Вскрытие деталей этого инцидента показало, что пациент был намеренно введен в седативное состояние, чтобы его посчитали мертвым. Из-за этого несколько врачей и медсестер были вынуждены покинуть больницу. Представители донорской программы отрицают, что они давали распоряжение начинать операцию при таких обстоятельствах.

Томас Гувер, несмотря на все пережитое, выжил, но у него остались последствия — проблемы с памятью, речью и координацией. Сейчас дело находится под контролем Генпрокуратуры штата Кентукки, а расследование продолжается.