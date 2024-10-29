Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Трагедия разыгралась в ранние утренние часы в американском штате Вашингтон, когда 15-летний подросток открыл стрельбу по членам своей семьи из пистолета Glock, принадлежавшего его отцу. В результате выжила лишь его 11-летняя сестра, которая, увидев происходящее, притворилась мертвой, чтобы обмануть брата. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Девочка проснулась от звуков выстрелов, раздающихся по всему дому в Фолл-Сити. Прямо на её глазах старший брат застрелил отца, мать, двух братьев и младшую сестру, а затем повернул оружие на неё. Получив ранения в руку и шею, 11-летняя девочка заметила, что брат проверяет, живы ли его жертвы, и решила сделать вид, что не подает признаков жизни. Убедившись, что она не двигается, подросток вышел из комнаты. Как только он покинул место преступления, девочка, собравшись с силами, выбралась через окно и побежала к соседям за помощью.

Позже выяснилось, что сам стрелок уже позвонил в 911, заявив, что якобы его младший брат устроил стрельбу и покончил с собой. На месте преступления 13-летний Бенджамин действительно был найден с оружием в руке, однако криминалисты заметили несоответствия. Экспертиза показала, что из пистолета, лежащего рядом с ним, не стреляли, а следы крови находились в непричастных к стрельбе местах.

Выжившая девочка рассказала, что брат мог решиться на столь ужасный поступок после того, как провалил школьные экзамены. Окружение подростка, однако, описывало его как доброжелательного и уважаемого юношу, которого ценили за вклад в жизнь сообщества.

Подросток обвиняется по пяти пунктам в предумышленном убийстве и по одному пункту в покушении на убийство. Прокуроры намерены добиваться суда для него как для взрослого, что грозит ему тюремным сроком от 25 лет до пожизненного заключения.

Добавить комментарий
Случайная статья из категории за последние 7 дней