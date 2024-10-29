Трагедия разыгралась в ранние утренние часы в американском штате Вашингтон, когда 15-летний подросток открыл стрельбу по членам своей семьи из пистолета Glock, принадлежавшего его отцу. В результате выжила лишь его 11-летняя сестра, которая, увидев происходящее, притворилась мертвой, чтобы обмануть брата. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Девочка проснулась от звуков выстрелов, раздающихся по всему дому в Фолл-Сити. Прямо на её глазах старший брат застрелил отца, мать, двух братьев и младшую сестру, а затем повернул оружие на неё. Получив ранения в руку и шею, 11-летняя девочка заметила, что брат проверяет, живы ли его жертвы, и решила сделать вид, что не подает признаков жизни. Убедившись, что она не двигается, подросток вышел из комнаты. Как только он покинул место преступления, девочка, собравшись с силами, выбралась через окно и побежала к соседям за помощью.

Позже выяснилось, что сам стрелок уже позвонил в 911, заявив, что якобы его младший брат устроил стрельбу и покончил с собой. На месте преступления 13-летний Бенджамин действительно был найден с оружием в руке, однако криминалисты заметили несоответствия. Экспертиза показала, что из пистолета, лежащего рядом с ним, не стреляли, а следы крови находились в непричастных к стрельбе местах.

Выжившая девочка рассказала, что брат мог решиться на столь ужасный поступок после того, как провалил школьные экзамены. Окружение подростка, однако, описывало его как доброжелательного и уважаемого юношу, которого ценили за вклад в жизнь сообщества.

Подросток обвиняется по пяти пунктам в предумышленном убийстве и по одному пункту в покушении на убийство. Прокуроры намерены добиваться суда для него как для взрослого, что грозит ему тюремным сроком от 25 лет до пожизненного заключения.