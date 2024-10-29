Росгвардия поделилась подробностями операции по пресечению диверсионной активности ВСУ на территории Брянской области. Бойцы участвовали в ликвидации группы, состоявшей примерно из десяти человек, которая в ходе столкновения отступила на украинскую территорию.

В Климовском районе пеший отряд диверсантов был обнаружен с помощью воздушной разведки, которую проводили подразделения Погрануправления ФСБ, Росгвардии и Минобороны России. После этого по выявленной группе нанесли огневые удары с использованием автоматических гранатометов и артиллерийских расчетов.

Противник понес значительные потери и был вынужден отступить. Однако на этом операция не завершилась: операторы беспилотных летательных аппаратов вскоре обнаружили скопление живой силы в лесу и ангаре в Черниговской области Украины. Для поражения этого расположения были задействованы артиллерийские подразделения Минобороны и дроны Росгвардии.

В результате боевых действий, по данным ФСБ, четверо диверсантов были уничтожены.