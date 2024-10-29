В Тернейском районе Приморского края произошёл инцидент с нападением медведя на человека. Это случилось в ночь на 26 октября у реки Таёжная на 59-м километре трассы.

По информации местных властей, двое рыбаков остановились у реки, решив провести ночь в машине. Ночью к автомобилю тихо подобрался медведь, спрятался под машину и уснул.

Утром один из мужчин, выходя из машины, случайно наступил на спящего хищника, что спровоцировало нападение. Медведь резко среагировал, вцепившись когтями в ногу рыбака. На помощь другу немедленно бросился второй мужчина, и ему удалось отогнать зверя.

Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии, врачи оказывают ему необходимую помощь. В сети многие пользователи оставляют слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления мужчине, которому удалось избежать более серьезных последствий.