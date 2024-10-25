В Чечне произошло вооружённое нападение на автомобиль «Урал», принадлежащий Росгвардии. Как стало известно, злоумышленники обстреляли машину автоматной очередью и скрылись с места происшествия. Инцидент произошёл 24 октября в станице Петропавловская Грозненского района.

На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов для проведения расследования и розыска нападавших. Пока точные мотивы преступников остаются неизвестными.

В результате нападения один из военнослужащих Росгвардии погиб, второй был ранен. Пресс-служба Росгвардии по Северо-Кавказскому федеральному округу подтвердила, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь. На данный момент угрозы его жизни нет.

Полиция продолжает расследование, пытаясь выяснить, кто стоит за нападением и с какой целью оно было совершено.