В России 12 октября отмечают Покровскую родительскую субботу — один из восьми дней в году, когда православные вспоминают своих ушедших близких. Этот обычай берет свое начало в XVI веке после взятия Казани и был первоначально посвящен поминовению павших воинов.

Хотя этот день не является официальным праздником, многие люди посещают церковь, ставят свечи и молятся за души умерших родственников. Также распространена традиция наводить порядок на могилах, хотя оставлять там еду и спиртное не следует, так как это считается языческим обычаем, а не христианским.

Важной частью дня также являются семейные обеды или ужины, где собираются близкие люди. На столе обычно подают нечетное количество блюд, таких как блины, кутья, каша, пироги с капустой, компот или кисель. Часто готовят блюда, которые любил покойный. Важно помнить, что в этот день нельзя вспоминать усопших с горечью или обидой, ссоры и ругань в этот день также недопустимы.

Эти традиции поддерживают атмосферу почтения и памяти в семьях, объединяя людей в важные моменты поминовения, пишет «Известия».