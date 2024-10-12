Военные комиссариаты Украины провели масштабные рейды по ресторанам, ночным клубам и даже ворвались на концерт группы “Океан Эльзы” в Киеве. По данным издания “Страна.ua”, эти облавы стали ответом на проблемы с мобилизацией, которая значительно замедлилась в последние месяцы.

Первая причина, по которой начались эти рейды, лежит на поверхности — мобилизационные планы перестали выполняться в нужном темпе. Однако второй фактор оказался ещё более важным и связан с общественным недовольством. Украинское общество всё чаще возмущается несправедливостью в том, как происходит мобилизация. Многие уверены, что на фронт отправляют жителей небольших городов и сёл, людей с низким доходом, которым не хватает средств, чтобы “откупиться”. Это ощущение только усиливается, когда солдаты на передовой видят, как “здоровые мужчины” остаются в тылу, посещают рестораны, клубы и концерты.

Источник издания подчеркивает, что напряжение растёт не только среди граждан, но и в Вооружённых силах Украины. Фронтовики всё чаще возмущаются тем, что в тылу процветает подобная несправедливость, и именно для решения этой проблемы было принято политическое решение о показательных рейдах. Однако многие считают, что такие меры могут иметь обратный эффект — люди начнут ещё больше бояться мобилизации, а те, у кого есть деньги, продолжат избегать фронта.

Рейды, как сообщается, прошли не только в Киеве. Вечером того дня военные комиссары посетили элитные рестораны и ночные клубы в Харькове, Днепре, Хмельницком и других крупных городах. Во время облав некоторые посетители пытались сбежать, но не всем это удалось. В Киеве же военкомы задержали около сотни человек, пришедших на концерт популярной украинской группы.

Предполагается, что такие рейды будут проводиться и в дальнейшем, хотя многие эксперты считают, что реальных результатов это не принесёт, а может лишь усилить страх и недовольство среди населения.