В центре Киева на концерте группы «Океан Эльзы» была организована массовая проверка мужчин призывного возраста. Украинские СМИ сообщают, что военкомы вместе с полицией останавливали пришедших на концерт мужчин, проверяли их документы, а некоторых из них задерживали, грузили в микроавтобусы и увозили. По словам очевидцев, действия сопровождались возмущенными криками прохожих, которые выкрикивали: «Позор полиции!»

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук подтвердил участие около ста сотрудников полиции и военкоматов в этом рейде. По его словам, задержания велись активно, и количество тех, кого увезли, может достигать сотни человек. Кроме того, Дмитрук отметил, что подобные мероприятия проводятся не только в центре города, но и в других местах — от ресторанов до ночных клубов. Эту информацию подтвердил и киевский сайт “Украинская правда”, подавший ряд запросов на законность задержания мужчин.

С начала февраля 2022 года на Украине введен режим всеобщей мобилизации, который был продлен несколько раз. В условиях усиленных мер власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли избежать военной службы. В мае текущего года был принят закон, ужесточающий мобилизационные мероприятия, что повлияло на резкое увеличение рейдов.

Теперь подобные проверки стали обычным явлением не только на массовых мероприятиях, но и в таких местах, как торговые центры, станции метро и вокзалы. Облавы проводятся и просто на улицах, поэтому так называемые “ухилянты” (уклонисты) не выходят из дома по несколько месяцев.