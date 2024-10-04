В Индии произошло нападение тигра на фермера, работавшего на поле рядом с плантацией сахарного тростника. Как сообщает The Times of India, трагедия случилась 1 октября недалеко от деревни Наягаон Шахпур, расположенной в штате Уттар-Прадеш.

Жертвой хищника стал 50-летний Прабху Даял, косивший траву. Тигр атаковал мужчину, схватив его за горло. Когда местные жители обнаружили его останки, стало известно, что часть тела была съедена.

Этот инцидент вызвал волну протестов среди жителей деревни. Даял стал пятой жертвой нападений диких животных за последние два месяца. Предполагается, что тигры выходят из соседнего леса Мохаммади, что и приводит к таким трагедиям. Чтобы усмирить разъярённое население, властям пришлось привлечь 200 полицейских.

Представители Департамента лесного хозяйства отметили, что ранее тигры не были замечены в этой местности. Некоторые эксперты выдвигают версию, что на мужчину мог напасть не тигр, а леопард. Ведётся расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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