В Нигерии произошел трагический инцидент в зоопарке города Абеокута, которым управляет экс-президент страны Олусегун Обасанджо. Лев напал на 35-летнего смотрителя, который, будучи опытным работником, решил продемонстрировать друзьям процесс кормления хищника, сообщает BBC News.

Происшествие произошло в тот момент, когда зоопарк уже был закрыт для посетителей. Смотритель за время работы успел изучить все повадки льва и был абсолютно уверен в своей безопасности. Именно поэтому он не стал закрывать вольер, считая, что ничего ему не грозит. Но лев рассудил иначе. Он внезапно набросился на работника и укусил его в шею. Смотритель скончался на месте.

Сотрудники зоопарка вынуждены были застрелить льва, чтобы предотвратить дальнейшее надругательство над телом погибшего.

Это не первый подобный случай. Ранее в Индии произошла аналогичная трагедия: посетитель зоопарка, пытаясь сделать селфи со львом, забрался в его вольер, после чего хищник напал на него, также нанеся смертельные ранения.