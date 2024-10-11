Утром в Хмельницкой области, расположенной на западе Украины, прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

По данным источника, тревожные звуки были слышны на фоне объявленной воздушной тревоги, которая началась в 7:11 по местному времени (совпадает с московским). Жители региона сообщили о грохоте взрывов, но на момент публикации дополнительная информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала, передает РИА Новости.

Ранее подобные инциденты уже имели место в других регионах Украины, включая Николаев, где накануне сообщали о пожаре на одном из инфраструктурных объектов. Также в ночь на 11 октября взрывы гремели под Одессой, где по разным данным повреждены энергообъект либо складской комплекс, в Черкассах, в Полтавской и Киевской областях.