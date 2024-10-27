Сегодня на дорогах России встречаются самые разные автомобили, включая немало старых машин. Хотя в стране нет прямого запрета на использование таких транспортных средств, водителям стоит помнить об обновленном списке неисправностей, с которыми эксплуатация авто запрещена. Этот перечень начал действовать с сентября прошлого года.

Недавно представитель ГАИ объяснил, почему сотрудники инспекции стали чаще останавливать и штрафовать владельцев старых машин. По его словам, основная причина в несоответствии таких авто современным требованиям безопасности.

Водителям важно поддерживать автомобиль в хорошем состоянии, даже если техосмотр больше не является обязательным. Хотя проверка техсостояния не нужна при обычной эксплуатации, она обязательна при смене владельца, выезде за границу, использовании авто для такси или изменении конструкции машины. Автомобиль в исправном состоянии — это прежде всего безопасность на дороге, ведь аварийные ситуации часто случаются из-за внезапных поломок.

Сейчас инспекторам разрешено проводить проверки прямо на трассе. Если полицейский обнаружит такие дефекты, как неработающая ABS, трещины на лобовом стекле, не по сезону установленные шины или нештатные лампы, то выпишет штраф в 500 рублей и выдаст предписание на устранение неисправности. После этого водителю придется пройти внеочередное техобслуживание. В случае отказа от выполнения предписания и повторной остановки сотрудники ГАИ могут запретить эксплуатацию автомобиля и аннулировать регистрационные документы.

Инспекторы обращают внимание не только на состояние машин, но и на поведение водителей. По жестам и мимике полицейские могут распознать признаки возможного употребления алкоголя или наркотиков. Например, если водитель выглядит напряженным, избегает зрительного контакта, поправляет волосы или чешет нос, это может вызвать подозрения и привести к более детальной проверке. Дополнительный интерес вызывают те, кто отворачивается или отвлекается на телефон, что инспекторы могут интерпретировать как попытку скрыть что-то.

Скованное поведение, попытки прикрывать рот и дышать в сторону также могут привести к предложению пройти тест на алкоголь. Любая странность в поведении водителя — сигнал для патрульного более тщательно провести проверку, чтобы обеспечить безопасность на дороге.