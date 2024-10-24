В Дагестане разыскивают военнослужащего, вернувшегося со специальной военной операции (СВО) на Украине и исчезнувшего накануне собственной свадьбы. Историю молодого человека опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

По информации источника, 26-летний участник СВО прибыл домой три месяца назад после возвращения с фронта. Пока он находился на службе, его родители подобрали для него невесту, и по возвращении военного планировалась свадьба.

Торжество должно было состояться 24 октября, однако накануне жених исчез. Как утверждает друг пропавшего, молодой человек выражал сомнения по поводу женитьбы, так как почти не знал свою будущую супругу. На данный момент его продолжают искать, к поисковым работам привлечена полиция.