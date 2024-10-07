Частое мочеиспускание нужно воспринимать как сигнал о наличии серьезных заболеваний, включая рак простаты, предупреждает кандидат медицинских наук, уролог и онколог Александр Панферов, руководитель Центра урологии клиники «Медассист». В интервью изданию «Лента.ру» врач рассказал, что здоровый человек обычно чувствует необходимость посетить туалет каждые три-четыре часа. Если же походы в туалет становятся чаще, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Панферов отметил, что постоянное чувство необходимости мочеиспускания должно стать поводом для незамедлительного обращения к урологу. По его словам, это может быть признаком таких заболеваний, как сахарный диабет, инфекции, туберкулез мочевой системы или венерические болезни. Кроме того, частое мочеиспускание может быть вызвано мочекаменной болезнью, неврологическими расстройствами или опухолями, как у мужчин, так и у женщин.

Для мужчин это состояние может указывать на наличие таких проблем, как аденома или рак предстательной железы, простатит или воспаление семенного бугорка. У женщин частое мочеиспускание может быть связано с опухолями и воспалениями матки, влагалища или придатков, а также с нарушениями гормональной системы. Дополнительно это может сигнализировать о воспалении мочеиспускательного канала, половых губ или желез преддверья влагалища.

Александр Панферов настоятельно рекомендует не заниматься самолечением при учащенном мочеиспускании. Лишь квалифицированный врач может установить точную причину и степень серьезности заболевания, подчеркивает он.

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