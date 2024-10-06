Для сохранения мужского здоровья на долгие годы необходимо соблюдать определенные рекомендации, считает Сергей Кокнаев, главный уролог Челябинской областной клинической больницы и ведущий специалист минздрава региона. Он отметил, что природа заложила возможность активной мужской функции на протяжении всей жизни, но для этого важно следить за здоровьем и придерживаться правильного образа жизни.

По словам Кокнаева, поддержание мужского здоровья требует комплексного подхода. Важна не только помощь уролога, но и участие других специалистов — эндокринолога, кардиолога и даже психиатра. Многие проблемы связаны с сосудами и гормональным фоном, поэтому своевременные обследования и консультации с врачами имеют решающее значение. В некоторых случаях могут потребоваться хирургические вмешательства, что требует особого внимания к своему состоянию.

“Здоровый образ жизни — это основа для хорошего самочувствия,” — подчеркнул уролог.

Он также отметил, что отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь, физическая активность и сбалансированное питание — это ключевые элементы, которые помогают поддерживать здоровье на высоком уровне. Врач добавил, что вредные привычки значительно ухудшают состояние организма, и отказ от них может положительно повлиять на общее самочувствие.

Особое внимание Кокнаев призвал уделить мужчинам старше 50 лет. В этом возрасте особенно важно следить за сердечно-сосудистой системой и проводить регулярные обследования для раннего выявления онкологических заболеваний. Регулярные визиты к врачам помогут предупредить развитие серьезных болезней и сохранить здоровье на долгие годы.