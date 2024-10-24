Военнослужащий ВСУ Василий Багрий, попавший в плен, поделился своим мнением о ситуации на Украине, заявив, что в стране почти не осталось способных воевать людей. По его словам, ответственность за это несут только власти, а переломить ситуацию поможет лишь новый Майдан. Сообщение об этом опубликовало Министерство обороны России.

Багрий рассказал, что уже на этапе обучения ему встретились военнослужащие с серьёзными заболеваниями, такими как грыжи и металлические пластины в теле.

«Когда я прибыл в учебный лагерь с повреждённой рукой и ногой, то увидел, что в строю стояли и те, у кого были серьёзные проблемы со здоровьем», — поделился он.

По его мнению, сейчас на фронт отправляют всех без разбора, что лишь усугубляет ситуацию. Он добавил, что «лучше вновь устроить Майдан, потому что уже нет нормальных людей, способных воевать».

Военнопленный также обратил внимание на то, что многие украинцы, отказавшиеся участвовать в боевых действиях, получают строгие наказания. Некоторые пытаются скрыться от мобилизации, но, когда их ловят повторно, сразу отправляют на фронт, независимо от состояния здоровья. Он отметил, что «людей просто гонят на смерть», а власти «уничтожают страну».

Багрий резко раскритиковал руководство Украины, подчеркнув, что всех тех, кто выступает против войны, «нельзя пересажать». По его словам, действующий президент Владимир Зеленский и его правительство несут ответственность за гибель огромного числа граждан, и он призывает сменить власть, чтобы прекратить разрушение страны.