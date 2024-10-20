Многие украинцы, состоящие на воинском учёте и своевременно обновившие свои данные, столкнулись с неожиданными проблемами: они начали получать повестки в территориальные центры комплектования (ТЦК) из-за внезапно обнаруженных «нарушений». Об этом сообщается в публикации «Страна.ua», ссылающейся на слова адвоката Романа Симутина.

Ранее представители ТЦК уверяли, что тем, кто обновил свои данные через электронный сервис “Резерв+”, не нужно будет являться в центры до получения официальной боевой повестки. Однако, как отмечает Симутин, на практике ситуация изменилась. Граждане стали получать требования прийти в военкоматы для личной встречи, так как были якобы обнаружены какие-то ошибки.

Адвокат называет это «самой крупной аферой ТЦК», сравнивая происходящее с известной финансовой пирамидой МММ. По его словам, теперь у военкомов появилась возможность задерживать людей, получивших такие повестки, и сразу отправлять их в армию, нарушая при этом действующие украинские законы.

Симутин также рассказал, что сотрудники ТЦК активно проверяют личные данные военнообязанных не только в официальных учреждениях, но и на блокпостах, а также в общественных местах. Даже если гражданин своевременно обновил информацию о себе, это больше не даёт ему защиты от призыва.

Не так давно на Украине также изменились сроки обязательной явки по повестке: если раньше на это отводилось две недели, то теперь срок сокращён до семи дней, что добавляет напряжённости среди призывников.