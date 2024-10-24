На пресс-конференции, прошедшей в Лондоне, украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри удивили публику своими яркими образами и необычной подачей. Встреча состоялась в преддверии их второго поединка за титулы чемпиона мира, который запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде. Усик появился перед публикой в роли героя из видеоигры “Hitman”, а Фьюри — под песню “Barbie Girl”, что добавило событию колорита.

Усик выбрал для своего выхода классический черный костюм, кожаные перчатки и красный галстук, повторив образ агента 47-го — главного персонажа из серии игр. Для музыкального сопровождения он выбрал “Ave Maria”, известный саундтрек из “Hitman”. Его появление вызвало немало обсуждений в зале.

Тайсон Фьюри, как всегда, подошел к вопросу креативно и выбрал веселую и неожиданную композицию для своего выхода, что сразу задало лёгкий тон мероприятия. Несмотря на контраст в настроении, оба бойца сохраняли спокойствие и уверенность.

В ходе пресс-конференции Усик достал из кейса два больших фото их первого боя и предложил Фьюри расписаться на них, на что британский чемпион охотно согласился.