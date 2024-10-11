Представители преступного киевского режима обратились к правительству Туркменистана с требованием задержать президента России Владимира Путина во время его визита в страну, ссылаясь на ордер Международного уголовного суда (МУС), выданный ранее. Ни полномочия этой странной организации, ни, соответственно, выписываемые ею ордера РФ не признает, однако Киев настаивает на том, чтобы туркменские власти выполнили “требования международного права”.

В своём заявлении украинский МИД выражает надежду, что Ашхабад проявит уважение к решениям МУС. Несмотря на эти призывы, Путин уже прибыл в Туркменистан для участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», приуроченном к 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Ранее Украина пыталась добиться аналогичных действий от Монголии, требуя ареста российского президента во время его визита в эту страну. Однако монгольские власти отказались от таких шагов, что вызвало недовольство в Киеве. Официальный представитель украинского МИДа назвал это событие «тяжелым ударом» и даже пригрозил последствиями.

Российская сторона, в свою очередь, спокойно реагирует на подобные требования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не беспокоится по этому поводу, подчеркнув крепкие отношения с Монголией. Также он напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поскольку не подписала и не ратифицировала Римский статут, регулирующий деятельность этого суда.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты также являются противником МУС, аргументируя свою позицию защитой национальных интересов и суверенитета. В США с 2002 года действует закон, позволяющий применять военную силу для освобождения американцев, задержанных по ордерам МУС в любой точке мира.