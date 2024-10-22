Зомби, ставшие популярными благодаря фильмам и видеоиграм, не являются лишь вымышленными персонажами — в природе существуют организмы, которые могут превращать своих жертв в «зомбированных» существ. Исследования показали, что грибы и вирусы способны полностью изменить поведение инфицированных организмов, хотя людям такие угрозы не грозят. ВО всяком случае пока, передает МК.

Одним из самых известных примеров является гриб Ophiocordyceps unilateralis, который паразитирует на муравьях. Этот гриб воздействует на нервную систему насекомого, заставляя его потерять связь с колонией и бесцельно бродить. В конечном итоге грибок вынуждает муравья взобраться на растение и зафиксироваться челюстями за лист, после чего гриб поглощает внутренние органы своей жертвы и выпускает новые споры.

Инфекция распространяется через споры, которые падают на других насекомых и заражают их. Это поведение, известное как «взбирание на вершину», позволяет грибу распространиться среди здоровых муравьев, что поддерживает жизненный цикл паразита.

Однако муравьи — не единственные жертвы таких грибков. Родственные виды, такие как Massospora cicadina, заражают цикад, вынуждая их продолжать активную жизнь даже после того, как они теряют части тела. Эти грибы поддерживают своих хозяев в активном состоянии, что является редкостью среди паразитирующих грибков.

Другие грибы могут представлять опасность и для людей. Например, такие виды как Aspergillus fumigatus и Cryptococcus neoformans могут поражать легкие человека, вызывая симптомы, схожие с пневмонией. Некоторые грибковые инфекции способны распространяться в центральную нервную систему, провоцируя тяжелые осложнения, включая головные боли и чувствительность к свету.

Количество грибковых заболеваний, угрожающих здоровью человека, продолжает расти. Однако, как утверждают учёные, ни один из известных грибков не способен подчинить человеческий мозг и превратить людей в «зомби».