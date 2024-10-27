Ученые из Саарского университета в Германии выяснили, что характер человека напрямую влияет на его способность строить и поддерживать длительные романтические отношения. Данные об этом исследовании, проведенном в течение девяти лет, опубликованы в журнале Personality & Individual Difference. Исследователи сделали неожиданные выводы, проанализировав данные 972 участников с помощью модели «Большой пятерки» личностных черт, куда входят такие качества, как невротизм, экстраверсия, открытость опыту, доброжелательность и сознательность.

В результате оказалось, что уровень сознательности — способность быть организованным, ответственным и надежным — положительно влияет на удовлетворенность в отношениях. Чем выше этот показатель, тем стабильнее и счастливее романтический союз, передает Gazeta.ru.

Одним из главных выводов исследования стало то, что именно личные качества, а не черты характера партнера, имеют ключевое значение для успеха отношений. Это означает, что те, кто более устойчив эмоционально и менее склонен к невротизму, чаще испытывают удовлетворение от отношений. При этом невротизм — склонность к частым эмоциональным колебаниям и тревожности — был отмечен как негативный фактор, снижающий счастье в партнерстве у представителей обоих полов.

Еще одно интересное открытие касалось экстраверсии. Оказалось, что у женщин повышенная экстраверсия, выраженная в активности и общительности, может снижать удовлетворенность от длительных отношений. В то время как у мужчин такая зависимость не была обнаружена, что, возможно, указывает на разные механизмы восприятия близости и поддержки в зависимости от пола.

Таким образом, выводы ученых подчеркивают, насколько важны собственные усилия каждого партнера, стремящегося к гармонии и долгосрочности в отношениях.