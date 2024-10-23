Из-за получения российского гражданства и поддержки спецоперации певица Таисия Повалий лишилась своей собственности на Украине. Суд постановил изъять её недвижимость, включая семь земельных участков в Киевской области и жилой дом площадью более 440 квадратных метров. Также конфискации подвергся её автомобиль BMW X5.

Ранее певица была известна не только своими музыкальными достижениями, но и как депутат Верховной Рады, где она представляла «Партию регионов» в годы правления Виктора Януковича. Впоследствии Повалий покинула Украину и переехала в Россию, где получила российское гражданство и открыто поддержала военные действия, что повлекло за собой возбуждение уголовных дел против неё на родине.

В дополнение к изъятию имущества, украинские власти также конфисковали права на девять её песен. Среди этих произведений такие популярные композиции, как «Бусинки любви», «Обниму тебя» и «Больше, чем близко», которые многие помнят и сегодня.