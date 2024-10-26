Россияне все чаще в качестве места для организации свадеб выбирают заграничные курорты. Явным лидером в их спске списке длительное время остается Турция. По данным Ассоциации туроператоров России, следом за Турцией идут Мальдивы, которые вышли на второе место по популярности для свадеб, а замыкает тройку лидеров Таиланд.

ОАЭ, Маврикий и Сейшелы также стали востребованными направлениями для свадебных путешествий в 2024 году. Многие молодожены выбирают именно эти экзотические места, чтобы отметить начало семейной жизни в романтической обстановке. Кроме того, как сообщает «Газета.ру», заметно возрос интерес к свадебным церемониям и медовым месяцам на острове Бали, а также в Индонезии, на Кубе и Шри-Ланке, в Египте.

Однако стоит отметить, что хотя свадебные туры не теряют своей актуальности, их продолжительность за последние десять лет сократилась. Если раньше путешественники обычно бронировали поездки на две недели, то сейчас средняя длительность таких поездок составляет от 7 до 10 дней.